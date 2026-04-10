Trentaduesima giornata di campionato. Il Torino si trova al dodicesimo posto in classifica e vuole confermare il momento positivo dopo un inizio di stagione difficile. La sfida di questa giornata, però, si preannuncia particolare, dato che domani, sabato 11 aprile, a Torino arriverà il Verona di Paolo Sammarco. I gialloblù sono in fondo alla classifica del campionato, ma a pari punti con il Pisa, e puntano ad una reazione nonostante la retrocessione sia ad un passo. Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa si è presentato alle 14:30 in conferenza stampa per condividere le sue sensazioni alla vigilia del match.

Torino, le ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, D'Aversa non ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Tuttavia, sono note da un po' le condizioni di Zapata e Abouklhal che non prenderanno parte alla sfida contro il Verona di domani. L’esterno marocchino, fuori da metà febbraio (l’ultima gara disputata è stata quella contro il Bologna il 15 febbraio), è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro qualche giorno fa e potrebbe tornare per gli ultimi match di campionato. Il colombiano, invece, ha riportato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra.