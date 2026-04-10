La condizione degli indisponibili dall'infermeria del Torino

Eugenio Gammarino

Trentaduesima giornata di campionato. Il Torino si trova al dodicesimo posto in classifica e vuole confermare il momento positivo dopo un inizio di stagione difficile. La sfida di questa giornata, però, si preannuncia particolare, dato che domani, sabato 11 aprile, a Torino arriverà il Verona di Paolo Sammarco. I gialloblù sono in fondo alla classifica del campionato, ma a pari punti con il Pisa, e puntano ad una reazione nonostante la retrocessione sia ad un passo. Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa si è presentato alle 14:30 in conferenza stampa per condividere le sue sensazioni alla vigilia del match.

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Torino, le ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, D'Aversa non ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Tuttavia, sono note da un po' le condizioni di Zapata e Abouklhal che non prenderanno parte alla sfida contro il Verona di domani. L’esterno marocchino, fuori da metà febbraio (l’ultima gara disputata è stata quella contro il Bologna il 15 febbraio), è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro qualche giorno fa e potrebbe tornare per gli ultimi match di campionato. Il colombiano, invece, ha riportato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra.

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