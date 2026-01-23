Toro, le ultime dall’infermeria: out sei giocatori. Su Simeone…

Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati nella conferenza di presentazione di Como-Torino, in programma domani alle 15.00 allo Stadio Sinigaglia. Il tecnico granata non avrà a disposizione almeno sei giocatori mentre sono da monitorare le condizioni di Giovanni Simeone che sarà valutato in giornata, nel corso nell'allenamento di rifinitura.

Simeone recupera per il Como? Baroni spiega

Marco Baroni non è molto fiducioso per le condizioni di Giovanni Simeone. Il Cholito, che ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma, ha svolto lavoro personalizzato ieri e Baroni non sembra intenzionato a rischiare un recupero lampo: “Simeone? Oggi faremo valutazioni, ma è molto difficile: il rischio è alto e non possiamo correrli. E' probabile che si riveda dalla prossima settimana". Inoltre, non saranno disponibili per il match contro i lariani Aboukhlal e Gineitis (entrambi fuori per una distrazione accusata nel match di domenica contro la Roma), Ilic (lombosciatalgia), Masina (contusione al bacino) e Dembele (sovraccarico al polpaccio) ancora infortunati. Si aggiunge alla lista anche Biraghi out per problema muscolare accusato nell’allenamento di ieri. Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodegenti Schuurs e Savva, ancora ai box.