Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati nella conferenza di presentazione di Torino-Bologna, in programma domani alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata probabilemente non avrà a disposizione almeno tre giocatori in vista del match contro i rossoblù.
Torino, le ultime dall’infermeria: out tre giocatori, su Simeone e Aboukhlal…
Simeone e Aboukhlal ci saranno contro il Bologna? Baroni spiega—
Marco Baroni è molto fiducioso per le condizioni di Simeone e Aboukhlal. Il Cholito ha recuperato pienamente dall'infortunio alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma e insieme ad Aboukhlal, anche lui recuperato, potrebbe partire dal 1' minuto nella sfida di domani: “Simeone e Aboukhlal? Sì, sono prontissimi e stanno bene. Simeone non è in ballottaggio, se sta bene gioca. Ha una dedizione nel lavoro di cui abbiamo bisogno”. Inoltre, non saranno disponibili per il match contro gli emiliani Obrador, Ilic e Ismajli che hanno lavorato a parte nell'allenamento di ieri e salteranno la sfida di campionato. Sull'albanese Baroni ha affermato: " Per la difesa stiamo aspettando il rientro di Ismajli che dovrebbe essere la prossima settimana".
