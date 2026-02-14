Torino, le ultime dall’infermeria: out tre giocatori, su Simeone e Aboukhlal…

Simeone e Aboukhlal ci saranno contro il Bologna? Baroni spiega

Marco Baroni è molto fiducioso per le condizioni di Simeone e Aboukhlal. Il Cholito ha recuperato pienamente dall'infortunio alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma e insieme ad Aboukhlal, anche lui recuperato, potrebbe partire dal 1' minuto nella sfida di domani: “Simeone e Aboukhlal? Sì, sono prontissimi e stanno bene. Simeone non è in ballottaggio, se sta bene gioca. Ha una dedizione nel lavoro di cui abbiamo bisogno”. Inoltre, non saranno disponibili per il match contro gli emiliani Obrador, Ilic e Ismajli che hanno lavorato a parte nell'allenamento di ieri e salteranno la sfida di campionato. Sull'albanese Baroni ha affermato: " Per la difesa stiamo aspettando il rientro di Ismajli che dovrebbe essere la prossima settimana".