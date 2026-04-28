Dopo i pareggi con Cremonese e Inter, il Torino si avvicina alla trasferta di Udine con un’infermeria praticamente invariata rispetto alla sfida contro i nerazzurri. Al momento, dunque, non si registrano novità sostanziali nel quadro granata: gli unici indisponibili restano Aboukhlal e Anjorin, mentre capitan Zapata è stato recuperato già con l'Inter, dove è sceso in campo per uno spezzone di gara nel secondo tempo.

D'Aversa ha trovato solidità e può fare le sue scelte

Roberto D’Aversa sembra aver trovato una base solida su cui costruire il suo Toro, potendo contare su una rosa ampia che gli garantisce diverse soluzioni. Il vero nodo riguardava l’attacco: oltre a Giovanni Simeone e Ché Adams, l’unico centravanti di ruolo era Ivan Kulenovic. Tuttavia, grazie al grande momento di forma dello scozzese e dell’argentino, l’assenza di Duvan Zapata non ha pesato come si poteva temere. Il tecnico granata ha ormai individuato i suoi punti fermi e punta a dare continuità a una squadra che nelle ultime uscite ha mostrato solidità e segnali di crescita. Prima il successo per 1-0 sul campo del Pisa, poi il 2-1 contro il Verona: risultati che hanno restituito fiducia al gruppo, seguiti dai pareggi contro la Cremonese (0-0) e contro l’Inter (2-2). Con il gruppo quasi al completo, ora D'Aversa può fare le sue scelte e provare anche nuove soluzioni, dal momento che l'obiettivo principale della salvezza è stato archiviato. Sabato 2 maggio, sul campo dell’Udinese, serviranno concentrazione e continuità per confermare i progressi e provare a chiudere nel migliore dei modi questo finale di stagione.