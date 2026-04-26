Termina l'incontro tra Torino e Inter allo stadio Olimpico Grande Torino valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Al termine del match Duvan Zapata ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN e Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Perchè secondo te si è ribaltata la situazione da quando sei entrato? "Perché ho portato freschezza. E' stato importante come la squadra ha reagito. Dopo il primo gol sapevamo di poterla riprendere. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato contro una squadra come l'Inter".

Sarai tu a ricostruire un ambiente positivo qui al Toro? "Non solo io. Abbiamo bisogno un po' di tutti: i tifosi, il club. Si costruisce tutti insieme. Dobbiamo terminare bene questa stagione molto complicata. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione e dobbiamo continuare così per arrivare all' ultima partita che per noi è importantissima".

Oggi avete avuto coraggio: sotto 2-0 non era facile… “Evidente che dal suo arrivo il mister ci ha dato tante cose positive, dentro e fuori dal campo. All’inizio della partita abbiamo fatto un po’ di fatica a prendere le misure della gara, ma per fortuna ci siamo ripresi e abbiamo pareggiato; abbiamo pure avuto un’occasione per vincerla, è la cosa importante”.