Né Israele, né Lussemburgo: non ci saranno amichevoli con la propria nazionale per Ardian Ismajli in questa fase di fine stagione. Il tecnico della formazione albanese, Rolando Maran, aveva inserito il numero 44 granata nella lista dei giocatori a sua disposizione per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo, in programma rispettivamente per il 3 e per il 6 giugno. Viste le condizioni non ottimali, però, del giocatore, recuperato per il derby, ultima gara stagionale, dopo un periodo ai box, lo staff medico albanese, unitamente al tecnico e al giocatore, ha deciso di far tornare Ismajli a Torino per proseguire con il programma stabilito dal club. Di seguito il comunicato della federazione albanese.

Albania, Ismajli torna a Torino: il comunicato della Federazione

"Il reparto di comunicazione della federazione calcistica albanese annuncia che il difensore Ardian Ismajli è stato tolto dalla squadra dopo che lo staff medico della nazionale si è sincerato delle sue condizioni fisiche. Inizialmente Ismajli si è unito al gruppo, ma, dal momento che arrivava da un problema muscolare che l'ha tenuto fuori per alcune settimane ed è tornato in campo soltanto per l'ultima gara di campionato, si è presentato in condizioni fisiche non ottimali al punto da disputare le due amichevoli in programma. Dopo le consultazioni tra lo staff medico e il giocatore, e dopo un colloquio con il tecnico Rolando Maran, è stato deciso di far tornare Ismajli dal proprio club per proseguire con il programma di recupero e tornare nelle migliori condizioni il prima possibile".