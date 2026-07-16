Un'operazione che sblocca un'altra operazione. Il Torino Fc ha comunicato che l'operazione sostenuta da Franco Israel alla spalla è andata a buon fine. Il portiere uruguayano si è operato a Barcellona "con successo, senza complicazioni evidenziabili nel primo post operatorio", scrive il Torino Fc. Un'operazione che può sbloccare il mercato: Israel non è più nei piani del club granata, alla ricerca di un nuovo primo portiere. Ora per l'uruguayano ci sarà la riabilitazione.

Israel si è operato: il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica che il portiere Franco Israel è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico della spalla sinistra presso la Clinica del Remei a Barcellona. L'operazione - eseguita in artroscopia dal prof. Jordi Ardevol, in presenza del Referente Ortopedico del Torino FC dott. Corrado Bertolo - si è svolta secondo programma e con successo, senza complicazioni evidenziabili nel primo post operatorio. Israel verrà dimesso domani e seguirà un iniziale periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino"