Abate sposta dalla pratica alla teoria gli insegnamenti di questi primi giorni di ritiro del Torino

Davide Bonsignore
Copertina video riassunto allenamento mattutino del quarto giorno di ritiro a Pinzolo

(VIDEO) - Il riassunto dell'allenamento mattutino del quarto giorno a Pinzolo

Cambio di programma nel quarto giorno pieno di allenamento nel ritiro del Torino: Ignazio Abate dall'inizialmente prevista seconda seduta di allenamento ha spostato l'attenzione su fase di atletica e di tattica. La formazione granata ha condotto alcuni esercizi specifici di potenziamento in palestra a più riprese, concentrando la grande parte del pomeriggio sulla tattica.

Tattica e video: Abate istruisce i granata

La gran parte della seconda seduta di allenamento della formazione granata si è condotta fuori dal rettangolo di gioco. Il tecnico granata ha convocato i giocatori per visualizzare e studiare in sala video alcuni movimenti e alcune idee dal punto di vista tattico. Questo dà seguito alla seduta mattutina che ha visto i granata impegnati nella comprensione dei movimenti difensivi richiesti dal tecnico ex Juve Stabia, che ha preteso dalle due linee a cinque alternate la concentrazione adeguata per mantenere la posizione corretta in ogni situazione. Il tecnico nel pomeriggio ha, quindi, spostato l'attenzione sui precetti teorici di quanto visto praticamente sul campo.
Squadra granata si prepara

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