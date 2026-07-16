Cambio di programma nel quarto giorno pieno di allenamento nel ritiro del Torino: Ignazio Abate dall'inizialmente prevista seconda seduta di allenamento ha spostato l'attenzione su fase di atletica e di tattica. La formazione granata ha condotto alcuni esercizi specifici di potenziamento in palestra a più riprese, concentrando la grande parte del pomeriggio sulla tattica.

Tattica e video: Abate istruisce i granata

La gran parte della seconda seduta di allenamento della formazione granata si è condotta fuori dal rettangolo di gioco. Il tecnico granata ha convocato i giocatori per visualizzare e studiare in sala video alcuni movimenti e alcune idee dal punto di vista tattico. Questo dà seguito alla seduta mattutina che ha visto i granata impegnati nella comprensione dei movimenti difensivi richiesti dal tecnico ex Juve Stabia, che ha preteso dalle due linee a cinque alternate la concentrazione adeguata per mantenere la posizione corretta in ogni situazione. Il tecnico nel pomeriggio ha, quindi, spostato l'attenzione sui precetti teorici di quanto visto praticamente sul campo.