Grigorios Politakis, è stato ceduto definitivamente dalla Primavera del Toro alla squadra greca
(VIDEO) - Il riassunto dell'allenamento mattutino del quarto giorno a Pinzolo
Dopo un'annata con l'Under 20 del Toro, dove ha messo a segno 3 reti in 18 presenze, Grigorios Politakis è stato venduto a titolo definitivo al Panserraikos. Il club greco possiede ora quindi la proprietà del classe 2006 con il giovane greco che si prepara a ripartire dal campionato della propria nazione di nascita, dopo la parentesi nella Primavera di Baldini.
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