Dopo la sessione di allenamento pomeridiana, svoltasi principalmente tra palestra e sala video, ha avuto luogo il meet and greet con i tifosi granata presenti in ritiro. Ospite dell'evento è stato Cesare Casadei, che ha salutato, scambiato chiacchiere e fatto foto con i sostenitori del Toro, accorsi per incontrare i propri beniamini. Terminato il meet and greet, la squadra ha fatto rientro in albergo per la cena e la notte. Domani mattina i granata torneranno in campo per la quinta giornata di allenamenti del ritiro estivo di Pinzolo.

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