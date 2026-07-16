Mancavano soltanto le ultime firme, ora è arrivata anche l'ufficialità. Diego Mascardi è il secondo acquisto del Torino targato Petrachi in questa sessione estiva di calciomercato e si unirà alla squadra di Ignazio Abate nel ritiro di Pinzolo. Il portiere arriva a titolo definitivo dallo Spezia, squadra in cui è cresciuto e ha fatto il suo esordio tra i professionisti lo scorso anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

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Mascardi al Torino, il comunicato

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego. Mascardi è nato a Carrara il 26 settembre 2006 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia. Dopo aver terminato il proprio percorso nelle giovanili liguri, nella stagione 2025/'26 ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B, disputando 17 partite in campionato e una in Coppa Italia. Mascardi ha inoltre vestito la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell'Italia, dall'Under 17 all'Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Diego Mascardi con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro"