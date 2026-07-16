Diego Mascardi inizia ad ambientarsi nel ritiro di Pinzolo. Il portiere, ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, nella giornata di ieri è arrivato a Pinzolo per unirsi alla rosa di Ignazio Abate. Dopo aver svolto le visite di rito all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino e firmato il contratto che lo legherà alla società granata, il portiere ha raggiunto la squadra che si trova già al lavoro dalla giornata di lunedì nel ritiro estivo prestagionale. Dopo il suo arrivo il portiere ha iniziato a conoscere ed entrare in sintonia con i suoi nuovi compagni. Lo dimostra la foto scattata dai nostri inviati dal ritiro che vede il classe 2006 in compagnia con gli altri portieri granata Alberto Paleari e Lapo Siviero e il terzino sinistro Cristiano Biraghi, pronti ad accoglierlo e farlo sentire parte della nuova squadra.