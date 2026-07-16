Tutto fatto per Diego Mascardi. La telenovela è finita: prima Atalanta, poi Torino, seguito dal rilancio bergamasco e infine la mosse definitiva del club granata. Una trattativa lunga, ma alla fine il giovanissimo portiere classe 2006 è pronto a vestire la maglia granata. Il giocatore ha già fatto la conoscenza del nuovo gruppo a Pinzolo, venendo accolto da Gazzi.

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Le cifre e i dettagli dell'affare Mascardi al Torino

Il Torino ha definito l’acquisto a titolo definitivo di Diegodallo Spezia per 1,6 milioni di euro di parte fissa, più 200.000 € di bonus legati al raggiungimento di obiettivi sportivi e poi lo Spezia mantiene il 10% sulla futura rivendita dell'estremo difensore classe 2006.