Aboukhlal costretto al cambio, problema muscolare: tutti i dettagli

Brutta notizia per il Torino durante l’incontro della ventunesima giornata di campionato tra i granata e la Roma. Marco Baroni, che già prima dell’incontro ha dovuto fare i conti con gli strascichi della serata capitolina, che ha coinvolto principalmente Ismajli (recuperato e in campo) e Simeone (in panchina), dopo solo mezz’ora di gioco è costretto a fare un cambio. Zakaria Aboukhlal, con il Toro sotto per il gol del 26’ di Malen, si è fermato fino a che per un colpo subito. Dopo essersi momentaneamente accasciato a terra, esce zoppicando toccandosi la coscia sinistra, visibilmente sconsolato. Al suo posto subentra Marcus Pedersen, rientrante da un infortunio al ginocchio che gli ha privato fin qui tutte le gare del 2026. Si tratta di un problema muscolare, al bicipite femorale della coscia sinistra. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno marocchino.