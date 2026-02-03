Dopo il successo in campionato per 1-0 col Lecce, il Torino si appresta a sfidare l'Inter di Cristian Chivu nei quarti di finale di Coppa Italia. I granata, dopo aver fatto fuori la Roma nel turno precedente, proveranno a raggiungere la qualificazione in semifinale che manca da ben 32 anni. Facciamo quindi il punto sull'infermeria, con mister Baroni che potrà contare su un recupero per il reparto difensivo.
Torino, il punto dall’infermeria: recupera Tameze, ancora assente Simeone
Torino, Tameze recupera per la gara contro l'Inter—
A far sorridere il tecnico granata è il ritorno di Tameze. Il franco-camerunense, titolare nella sconfitta col Como, aveva accusato alcuni problemi fisici e per questo motivo era finito in panchina nell'ultimo turno di campionato. Il difensore classe 1994 torna quindi ad essere un'opzione per la retroguardia granata che, unito all'inserimento di Marianucci, ritorna a respirare e a fornire maggiori soluzioni al tecnico. Rimangono ancora indisponibili invece Zakaria Aboukhlal, Gvidas Gineitis, Ivan Ilic, Ardian Ismajli e soprattutto Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, assente dal match con la Roma, avrebbe potuto rappresentare un'ulteriore freccia nell'attacco di Baroni, con il mister che dovrà affidarsi ad Adams, eroe dell'Olimpico sempre in Coppa Italia e match winner dell'ultima sfida col Lecce. Ancora assente il lungodegente Perr Schuurs, con l'olandese fuori dalla sfida del 21 ottobre 2023 con l'Inter e pure il giovane Zanos Savva.
