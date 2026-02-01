Le pagelle di Torino-Lecce 1-0: Marianucci parte bene, Lazaro va in difficoltà

Torna a vincere il Torino che, al termine di una settimana di ritiro, ritrova il sorriso in uno stadio con pochissimo pubblico. I granata battono un Lecce molto energico e lo fanno grazie a un gol di Adams nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Baroni cresce anche come numero di occasioni, soprattutto con molti contropiedi, ma non riesce a chiudere il match.

Dal punto di vista dei singoli c'è un buon esordio di Marianucci e anche Obrador entra bene in campo nella ripresa. Sbaglia tanto invece Lazaro che esce in mezzo ai fischi dei tifosi. In attacco torna la coppia Zapata-Adams con il primo che lotta su ogni pallone e sfiora il gol mentre il secondo è freddo sotto porta nell'occasione che sancisce il vantaggio dei granata.