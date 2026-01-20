Pessime notizie in casa granata. Baroni infatti perde due pezzi importanti per le prossime gare nel reparto di centrocampo. Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal infatti hanno riportato un interessamento distrattivo parziale alla coscia. Il lituano aveva preso parte alla gara di domenica sera venendo sostituto nell'intervallo. L'ex Tolosa aveva iniziato la sfida, salvo poi uscire a partita in corso proprio a causa del problema fisico. Di seguito il comunicato del club granata.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NEWS
Torino, Baroni perde Gineitis e Aboukhlal: l’esito degli esami
Il tecnico perde due pedine fondamentali per il Torino: il lituano e l'ex Tolosa verranno monitorati per valutare i tempi di recupero
Il comunicato—
"Il Torino Football Club comunica che Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato, in entrambi i calciatori, un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica degli infortuni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA