Pessime notizie in casa granata. Baroni infatti perde due pezzi importanti per le prossime gare nel reparto di centrocampo. Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal infatti hanno riportato un interessamento distrattivo parziale alla coscia. Il lituano aveva preso parte alla gara di domenica sera venendo sostituto nell'intervallo. L'ex Tolosa aveva iniziato la sfida, salvo poi uscire a partita in corso proprio a causa del problema fisico. Di seguito il comunicato del club granata.