Torino, il punto dall’infermeria: contro la Lazio ci sarà Adams

Una settimana di lavoro tra gli spalti del Filadelfia per ambientarsi e conoscere i suoi nuovi interpreti, 90 minuti e oltre per cercare fin da subito di invertire la rotta. Roberto D’Aversa punta alla sfida casalinga contro la Lazio per poggiare al meglio le basi dei suoi quattro mesi a Torino. Rispetto al suo predecessore, naufragato nel 3-0 di Genova, il nuovo tecnico granata può tornare a fare affidamento su un giocatore fondamentale nell’economia della squadra, e a renderlo noto è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro i biancocelesti. "Adams farà parte dei convocati – ha annunciato D’Aversa – ieri ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra, oggi l’intera seduta". Resta da valutare quale sarà il minutaggio concesso allo scozzese, reduce da una distrazione parziale del muscolo soleo della gamba destra rimediata contro il Bologna: "Sono valutazioni che faremo con lo staff. Dobbiamo correre il minor rischio possibile di ricaduta, non possiamo permettercelo".