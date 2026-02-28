Una settimana di lavoro tra gli spalti del Filadelfia per ambientarsi e conoscere i suoi nuovi interpreti, 90 minuti e oltre per cercare fin da subito di invertire la rotta. Roberto D’Aversa punta alla sfida casalinga contro la Lazio per poggiare al meglio le basi dei suoi quattro mesi a Torino. Rispetto al suo predecessore, naufragato nel 3-0 di Genova, il nuovo tecnico granata può tornare a fare affidamento su un giocatore fondamentale nell’economia della squadra, e a renderlo noto è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro i biancocelesti. "Adams farà parte dei convocati – ha annunciato D’Aversa – ieri ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra, oggi l’intera seduta". Resta da valutare quale sarà il minutaggio concesso allo scozzese, reduce da una distrazione parziale del muscolo soleo della gamba destra rimediata contro il Bologna: "Sono valutazioni che faremo con lo staff. Dobbiamo correre il minor rischio possibile di ricaduta, non possiamo permettercelo".
Torino, il punto dall’infermeria: contro la Lazio ci sarà Adams
D'Aversa assicura la presenza dello scozzese per la gara contro i biancocelesti. Aboukhlal ancora fuori
Torino, il punto dall'infermeria: Aboukhlal ancora out—
Non arrivano invece buone notizie per quanto riguarda Zakaria Aboukhlal. L’esterno, alle prese con una contusione sotto il ginocchio destro riportata in allenamento una settimana fa, sta seguendo un programma personalizzato. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno ma, come da comunicazione societaria, dopo aver saltato il Genoa rimarrà fuori dalla lista dei convocati anche per la gara di domani.
