Quattro giorni e sarà derby: in casa Torino e in casa Juventus si prepara una delle partite più importanti dell'anno. Questa volta, la stracittadini assume rilevanza non soltanto in quanto tale, ma anche per il tempismo: è la trentottesima e ultima giornata di Serie A. In casa granata gli occhi sono puntati sulla difesa: mentre in attacco e in centrocampo i recuperi favoriscono la presenza della gran parte dei giocatori, nel reparto arretrato D'Aversa deve sperare un pochino di più.

Ismajli verso il recupero ma occhio a Marianucci

La certezza, visto il tabellino di Cagliari-Torino, è l'assenza di Maripan: il cileno era diffidato e in Sardegna è stato ammonito e, di conseguenza, squalificato per l'ultima di campionato (e, verosimilmente, in granata). A questo punto, il Toro spera nel rientro del difensore che in questa stagione ha garantito le maggiori certezze: Ardian Ismajli, fuori dal 26 aprile (ultima gara giocata dall'albanese, fin qui: contro l'Inter). Nel frattempo, mentre Coco ed Ebosse si preparano a mantenere la propria titolarità, si è inserito un altro fronte da tenere d'occhio: quello di Luca Marianucci. Il difensore di proprietà del Napoli è tornato da Cagliari con un dolore al ginocchio destro e, nonostante gli esami strumentali abbiano dato esito negativo, continua a sentire dolore. La situazione sarà da monitorare giorno per giorno, mentre D'Aversa tiene gli occhi aperti sia per Ismajli che per Marianucci.