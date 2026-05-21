Rientro fondamentale in vista tra le fila del Torino in vista del derby contro la Juventus: Ardian Ismajli migliora e dovrebbe rientrare per l'ultima di campionato. Costretto ad alzare bandiera bianca negli ultimi tre match per via di un problema al bicipite femorale, il centrale albanese è tornato a fare dei lavori con il gruppo negli allenamenti al Filadelfia e adesso punta il mirino sul riprendersi il posto nell'undici titolare nel derby della Mole. Vero e proprio totem difensivo per Roberto D'Aversa, il numero 44 del Toro è stato sempre schierato dal primo minuto dall'avvento del tecnico sulla panchina granata, a meno di infortuni o squalifiche. Si tratta di un rientro molto importante per gli equilibri del reparto difensivo del Toro in quella che è sempre la partita più sentita da tutto il pubblico. Maripan sarà infatti assente causa squalifica e anche Marianucci non è al meglio, con i soli Ebosse e Coco come centrali di ruolo pienamente arruolabili, prima del recupero di Ismajli. Senza questa novità importante, D'Aversa avrebbe infatti dovuto pensare a qualche soluzione alternativa per la sua linea a tre arretrata.

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I numeri stagionali di Ismajli

Sono 23 presenze in campionato per Ismajli, nelle quali ha messo a referto 2 assist e diverse ottime prestazioni. Già importante con Baroni e sempre in campo per tutti i 90 minuti (quando disponibile) con D'Aversa, la stagione del difensore granata è stata però spesso intervallata da problemi fisici. Con l'allenatore ex Empoli e Parma, l'albanese classe 1996 ha trovato continuità e rendimento e ora mira a tornare a guidare la retroguardia granata per l'ultimo delicato appuntamento stagionale del Toro contro i bianconeri di Luciano Spalletti.