Israel non farà parte del Torino futuro e Paleari potrebbe tornare a fare il secondo dopo una stagione da titolare inaspettato. Inevitabilmente una parte del mercato granata passerà proprio dalla scelta dell'estremo difensore, ruolo tormentato nell'ultima stagione tra prestazioni sotto tono ed errori di valutazione. Quello di Orlando Gill è un nome che la società granata sta valutando attentamente.

Il Torino insiste per Gill

LENS, FRANCE - MARCH 31: Orlando Gill of Paraguay gestures during the international friendly match between Morocco and Paraguay at Stade Bollaert-Delelis on March 31, 2026 in Lens, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Eroe di un'intera nazione: Gill contro la Germania ai rigori è stato protagonista assoluto parando diversi penalty dei teutonici. Una prestazione che non può passare inosservata, specie se si considera la bella storia personale del portiere. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino vuole andare fino in fondo sull'estremo difensore, anche perché Cairo ci tiene particolarmente a portare sotto la Mole l'eroe dei paraguaiani.