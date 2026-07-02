La nuova stagione del Torino è già iniziata, anche se il raduno ufficiale è fissato per il 10 luglio al Filadelfia, prima della partenza per il ritiro di Pinzolo tre giorni più tardi. Nella giornata di ieri, 1° luglio, sei granata hanno già iniziato il lavoro propedeutico in piscina in alcune sedute al mattino e al pomeriggio: Duvan Zapata, Tino Anjorin, Zakaria Aboukhlal, Alessio Cacciamani, Manuel Carrascosa e Pietro Pellegri. L'obiettivo è quello di arrivare con una buona condizione fisica in vista dell'inizio del lavoro sul campo. Il programma proseguirà anche nei prossimi due giorni con sedute in acqua, utili per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio della preparazione sul campo con il nuovo allenatore del Toro, Ignazio Abate.

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Da Zapata ad Aboukhlal: il punto sui singoli

Pellegri rientro temporaneo, occasione per i giovani del Toro

Il volto principale è naturalmente Duvan Zapata, chiamato a mettersi definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio rimediato nella stagione 2024/25, che ne ha condizionato parzialmente anche quella appena conclusa con un lento recupero e alcune ricadute muscolari. Del centravanti colombianoe l'obiettivo è presentarsi al raduno nelle migliori condizioni. Discorso diverso per Tino Anjorin. Il centrocampista inglese arriva da una stagione condizionata da diversi problemi fisici, che ne hanno limitato il minutaggio e la continuità, impedendogli di trovare stabilmente spazio da titolare. Proprio la sua tenuta atletica rappresenta uno dei principali interrogativi in vista della nuova stagione e il lavoro propedeutico in piscina servirà anche a consentirgli di presentarsi al raduno nelle migliori condizioni possibili. Nel gruppo c'è anche Zakaria Aboukhlal, costretto a saltare tutta la parte finale dello scorso campionato. L'esterno marocchino era rientrato nel proprio Paese dopo l'intervento di revisione artroscopica al ginocchio sinistro, eseguito nei Paesi Bassi, ed è tornato a Torino proprio nella giornata di ieri, come testimoniato anche dalle sue storie su Instagram. Ora inizierà il percorso, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio come esterno sia nel 3-5-2 sia nel 3-4-2-1, pur partendo al momento indietro nelle gerarchie.Tra i sei giocatori al lavoro in piscina figura anche Pietro Pellegri, rientrato al Torino dopo il doppio prestito all'Empoli. Le ultime due stagioni sono state nuovamente segnate dagli infortuni, conche ne hanno limitato la continuità. Il suo ritorno in granata, però, dovrebbe essere soltanto temporaneo: la società è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, visto che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione. Completano il gruppo i giovani Alessio Cacciamani e Manuel Carrascosa: il primo è pronto a prendersi a fare il grande salto e a mettere in mostra tutto il suo talento, forte anche del rapporto con Abate, consolidato nell'esperienza alla Juve Stabia. Il secondo ha vissuto una stagione di alto livello in Primavera, culminata con la salvezza e conAnche per lui il ritiro rappresenterà un'importante occasione per guadagnare spazio nelle valutazioni dello staff tecnico.