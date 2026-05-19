Dopo la salvezza ottenuta con la Primavera, arriva un importante riconoscimento per Manuel Carrascosa. A seguito dell'ottima stagione disputata con la formazione allenata da Francesco Baldini, lo spagnolo è stato premiato ai Primavera Best Awards (organizzati da Sportitalia) come miglior difensore del campionato 2025-2026. Inoltre, il classe 2008 è stato inserito anche nella Top XI della stagione appena conclusa. L'ex Espanyol ha disputato una stagione da assoluto protagonista con la Primavera granata, riuscendo ad ottenere la salvezza dopo un inizio di stagione molto complicata. Carrascosa ha ricevuto i premi nella cerimonia svoltasi presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza. Anche la società granata ha voluto omaggiare il traguardo raggiunto dal proprio giocatore con un comunicato sul proprio sito e un post sui social: "Manuel Carrascosa è stato premiato come miglior difensore del campionato Primavera 1 nel corso del Primavera Best Awards organizzato da Sportitalia, venendo così inserito nella Top XI del campionato Primavera 1 stagione 2025/26. La cerimonia si è svolta presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza e ha visto il difensore granata ricevere un importante riconoscimento per il percorso disputato. Complimenti a Manuel per il traguardo raggiunto".

Manuel Carrascosa è stato inserito come difensore nella top XI del campionato in occasionde dei Primavera Best Awards di @tvdellosport 🏅



Bravo Manuel! 👏 pic.twitter.com/RzrCy8LdpL — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 19, 2026