Gli infortuni continuano a tormentare Pietro Pellegri. Nella giornata di oggi, precisamente in mattinata, l’attaccante - in prestito all’Empoli con obbligo di riscatto condizionato- è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Pellegri, che botta: nuovo intervento al crociato
Continua la sfortuna per l'attaccante ex Torino. Pellegri attualmente è all'Empoli in prestito e dovrà ancora fermarsi
L’Empoli ha comunicato la perfetta riuscita dell’operazione, con l’ex Genoa che nelle prossime settimane inizierà l’iter riabilitativo. Anni tormentati per l’attaccante ligure. Nella scorsa annata, dove si era accasato agli azzurri per ritrovare gol e fiducia, aveva già subito la rottura del legamento crociato. Un infortunio che arrivò proprio nel momento in cui l’attaccante stava ritrovando con continuità la rete.
