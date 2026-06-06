Solo due giorni fa, il 4 giugno, avevamo lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori chi preferissero sulla panchina del Torino tra Ignazio Abate e Alberto Aquilani. I due tecnici erano infatti protagonisti di una sorta di casting incrociato con Torino e Sassuolo, e la sensazione diffusa era che uno sarebbe approdato in granata e l'altro in neroverde. Questo scenario resta ancora il più probabile, ma nelle ultime 48 ore qualcosa è cambiato. Nel calcio, come nel mondo dell'informazione, gli equilibri possono mutare rapidamente, e le ultime novità sono spesso cruciali.

Dal sondaggio era emersa una chiara preferenza per Aquilani, scelto dal 45% dei partecipanti. Il 35% dei votanti non si era detto convinto da nessuna delle due opzioni, mentre il 20% aveva indicato Abate come candidato ideale. Anche all'interno della dirigenza granata Aquilani sembrava godere di un certo gradimento, ma nel frattempo l'ex tecnico del Catanzaro ha preso tempo. A frenarlo sarebbero soprattutto le perplessità legate al clima che si respira attorno al Torino. La contestazione nei confronti della società e la frattura sempre più evidente tra tifoseria e dirigenza rappresentano elementi di riflessione importanti sul percorso che si potrebbe fare a Torino e sui motivi di tale squarcio. Le parti, dunque, si sono momentaneamente allontanate, con il Toro che non intende più aspettare il tecnico. Sullo sfondo resta la candidatura di Abate, ma nelle ultime ore sono tornati d'attualità anche i profili di Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco.