Dopo quasi tre anni segnati da un calvario fisico e personale, Perr Schuurs è pronto a tornare in campo. Il difensore olandese, svincolato dopo la risoluzione del contratto con il Toro, è infatti a un passo dal trasferimento al Nec Nijmegen, formazione che nella scorsa stagione ha chiuso al terzo posto in Eredivisie conquistando l'accesso ai preliminari di Champions League. Sul centrale classe 1999 si erano mosse anche diverse società italiane, tra cui Sassuolo, Venezia e Genoa e proprio il Torino, ma alcune questioni assicurative legate al lungo infortunio avrebbero ritardato il suo rientro agonistico fino a novembre. Da qui la scelta di tornare in patria, in un ambiente familiare e competitivo, per rilanciare una carriera bruscamente interrotta e lasciarsi alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato anche dalla lotta contro la depressione raccontata pubblicamente nei mesi scorsi.

Al Torino fu leader del reparto difensivo

L'addio tra Schuurs e il Torino è stato carico di emozione e amarezza. Quando arrivò dall'Ajax nell'estate del 2022, il centrale olandese impiegò pochissimo tempo per imporsi come uno dei difensori più brillanti della Serie A. Dominante negli anticipi e dotato di una personalità fuori dal comune, Schuurs era diventato il leader della retroguardia granata e uno dei punti fermi del progetto tecnico. Su di lui gravavano aspettative altissime: a soli 24 anni veniva considerato uno dei centrali più promettenti del campionato, ma anche un possibile uomo mercato destinato ai grandi club europei. Poi, nell'ottobre 2023, il grave infortunio al ginocchio che ha cambiato tutto. Da quel momento sono iniziati mesi interminabili di riabilitazione, ricadute e sofferenza, fino alla separazione dal club granata, salutato con parole e lacrime che hanno testimoniato il forte legame costruito con l'ambiente. Oggi, però, per Schuurs si intravede finalmente una nuova partenza: lontano dall'Italia, ma con la speranza di tornare a essere quel difensore che aveva conquistato il Torino e attirato gli occhi di tutta Europa.