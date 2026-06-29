Ci sono tanti modi per conquistarsi l'amore dei tifosi: i gol, la costanza, la leadership, un gesto, un'esultanza...il calcio offre sempre tante modalità. Una però, specie in questo periodo storico del movimento in generale, è ancora più significativa: rinnovo con riduzione dell'ingaggio. In un calcio che va sempre di più verso la ricerca dell'ingaggio faraonico c'è un Duvan Zapata che ha deciso di restare al Torino e di chiudere la propria carriera in granata tagliandosi l'ingaggio.

Una scelta per chiudere al Torino la propria carriera

TURIN, ITALY - MAY 24: Duván Zapata of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and Juventus FC at Stadio Olimpico Grande Torino on May 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Del futuro di Zapata si era parlato tanto nei giorni precedenti. Cosa ben comprensibile d'altronde, dato che si parla del giocatore più importante in casa granata, nonché uno dei migliori attaccanti che la Serie A abbia visto nell'ultimo decennio. L'annata con Juric era stata di livello e quella con Vanoli era iniziata nel migliore dei modi prima di quella fatidica rincorsa a San Siro contro l'Inter. Non è un caso se il Torino abbia conosciuto il periodo peggiore della gestione Vanoli con quell'infortunio. Non è un caso se quest'anno la salvezza è arrivata anche con il suo ritorno a pieno regime. Zapata incide, eccome se incide. E allora sì, giustamente si è parlato tanto del suo futuro.

Oggi, lunedì 29 giugno, il Torino e Zapata proseguiranno assieme il proprio matrimonio. Un rinnovo che arriverà fino al 2028: altri due anni per chiudere la propria carriera con i colori granata, sotto gli di una tifoseria che ha imparato ad amarlo. Nessun ingaggio faraonico, nessun campionato esotico: il colombiano andrà oltre le 75 presenze collezionate fino a qui, conditi da 19 gol e 5 assist.

Un rinnovo con riduzione dell'ingaggio: Abate lo attende

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Duván Zapata of Torino FC in action during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il prolungamento del contratto ci sarà, ma con la riduzione dell'ingaggio. Ecco il gesto di Zapata, che così va a ricambiare il primo rinnovo di contratto voluto da Torino, ma senza l'abbassamento nonostante l'infortunio grave del giocatore. L'ex Atalanta percepiva 2,7 milioni netti, ora scenderà all'incirca su 1.7/8 milioni. Praticamente la metà per restare con la maglia del Torino. Ora per Zapata si apre un altro capitolo, quello con Ignazio Abate. L'attaccante è pronto per un ruolo da leader nel nuovo corso granata.