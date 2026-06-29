Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a Zapata e Simeone, anche Nikola Vlasic è destinato a restare. "Nel nuovo Toro di Ignazio Abate che nascerà ci sarà anche Nikola Vlasic, dopo che nei giorni scorsi sono state sigillate le conferme di Giovanni Simeone e Duvan Zapata". Un atto d'amore puro del trequartista che sta brillando al Mondiale con la sua Croazia e ha anche trovato il primo gol contro il Ghana: "Vlasic non ha nessuna intenzione di allontanarsi da Torino, e la decisione ormai l'ha presa insieme alla dirigenza del Toro". Dunque un altro tassello confermato prima dei colpi in entrata dal calcio mercato: "Petrachi ha assicurato al nuovo tecnico la possibilità di costruire il proprio progetto tecnico su tutti i tre tenori dell'attacco del Toro: Simeone, Vlasic e Zapata. Un mix di talento, esperienza e gol: il nuovo Toro è partito con il piede giusto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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