"Delusione: se c'è un termine che descrive lo stato d'animo di Ché Adams dopo l'eliminazione al Mondiale della sua Scozia è certamente questo". Così apre l'edizione odierna del Tuttosport nel ritaglio dedicato all'attaccante granata, che nonostante la vittoria iniziale contro Haiti non è riuscito a qualificarsi ai sedicesimi con la Scozia. "Ad Adams restano due pensieri: le vacanze e il suo futuro. Non è un mistero che l'attaccante potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza al Toro". Proprio il contratto dello scozzese è in scadenza nel 2027 e Cairo non vuole perderlo a zero. Ma l'obiettivo è chiaro già da tempo: "Vogliamo sederci a un tavolo con Ché e con i suoi agenti per rinnovare il contratto". Nel frattempo però è già arrivata la prima offerta dal mercato come scrive il Tuttosport: "L'unica proposta concreta è estata dall'Italia: il Venezia ha messo sul piatto 4 milioni, una cifra ritenuta troppo bassa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport

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