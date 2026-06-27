La prima certezza per il nuovo Toro di Ignazio Abate si chiama Giovanni Simeone. Il Cholito resterà, infatti, in granata per almeno un'altra stagione. La decisione di proseguire insieme è stata definita di comune accordo dopo l'incontro tra Simeone e la dirigenza granata, con Gianluca Petrachi e Urbano Cairo che hanno voluto consegnare ad Abate una delle certezze da cui ripartire. L'ex allenatore della Juve Stabia potrà così contare fin dal primo giorno del ritiro su un centravanti di esperienza e affidabilità, che è stato il capocannoniere dei granata con 11 gol in campionato alla sua prima stagione in granata. Un elemento considerato fondamentale per costruire il nuovo progetto tecnico del Toro.

La posizione del Torino, la permanenza di Simeone non è mai stata in dubbio

La permanenza dell'attaccante in granata, infatti, non è mai stata realmente in discussione: nonostante il timore dei tifosi, che hanno da subito apprezzato le qualità e la grinta del giocatore, Urbano Cairo non ha mai aperto alla possibilità di una cessione e la valutazione del club non sarebbe mai scesa sotto i 20 milioni di euro. Nelle scorse settimane il River Plate aveva manifestato un forte interesse per riportare in patria il Cholito, arrivando a mettere sul tavolo un'offerta da circa 9 milioni di euro, immediatamente respinta dal presidente granata.

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Si delinea l'attacco del Toro, Zapata vicino al rinnovo

Oltre a Simeone, anche capitan Zapata è destinato a restare in granata, con leche proseguono con grande ottimismo. I due garantirebbero al tecnico due punti di riferimento importanti, una base a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, oltre che una coppia d'attacco di livello. Resta invece da chiarire la posizione di Ché Adams: l'attaccante, in scadenza nel 2027, è nel mirino di diversi club di Premier League. Il Toro punta a prolungarne il contratto per mantenere al completo il trio d'attacco. Un confronto tra le parti avverrà quasi certamente al rientro del giocatore dal Mondiale, dove è attualmente impegnato con la Scozia.