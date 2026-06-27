"Simeone rassicura Cairo 'Sì, rimango al Toro'" titola oggi Tuttosport. L'argentino ha ancora due anni di contratto e insieme a lui la prossima stagione resteranno anche Vlasic e Zapata, ma attenzione perché le notizie di mercato non sono finite, così come non è finita per Obrador che non ci sarà al ritiro del Benfica: "Il terzino non è stato convocato dal club portoghese per il raduno: il suo non nome non è nella lista - quindi, per il momento, non farà parte del gruppo - e questo ovviamente certifica che il giocatore non rientra nei piani della società". La decisione del Benfica rappresenta un grosso assist per il Torino che ora può spingere per continuare il percorso con lui sotto la Mole.

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