In una stagione che ha lasciato più dubbi che certezze, il Torino una risposta l’ha già trovata: Duvan Zapata è uno dei pilastri da cui ripartire. Non è una questione legata soltanto al campo, ai gol o alle prestazioni, ma al peso specifico che il colombiano ha assunto all’interno del gruppo. Per leadership, carisma e centralità tecnica, Zapata è rimasto un riferimento costante anche nei momenti più complicati dell’ultima stagione. E il club granata ha deciso di muoversi con convinzione sul fronte rinnovo. L’attuale contratto scade nel 2027, ma l’obiettivo è prolungare il rapporto fino al 2028. La volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti e quindi c'è fiducia che si possa arrivare alla fumata bianca, ma resta da sciogliere il nodo economico: oggi il centravanti percepisce oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra non da poco se si considera il monte ingaggi granata. Il Torino vuole abbassare i costi e l’operazione passa inevitabilmente da una rimodulazione dello stipendio. Il colombiano, però, non ha chiuso alcuna porta, mostrandosi disponibile all'ascolto e a trattare. La volontà comune è di trovare un’intesa.

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Leader dentro e fuori dal campo