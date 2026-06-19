Il club granata al lavoro per il prolungamento del contratto: si tratta sulla riduzione dell’ingaggio attuale
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In una stagione che ha lasciato più dubbi che certezze, il Torino una risposta l’ha già trovata: Duvan Zapata è uno dei pilastri da cui ripartire. Non è una questione legata soltanto al campo, ai gol o alle prestazioni, ma al peso specifico che il colombiano ha assunto all’interno del gruppo. Per leadership, carisma e centralità tecnica, Zapata è rimasto un riferimento costante anche nei momenti più complicati dell’ultima stagione. E il club granata ha deciso di muoversi con convinzione sul fronte rinnovo. L’attuale contratto scade nel 2027, ma l’obiettivo è prolungare il rapporto fino al 2028. La volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti e quindi c'è fiducia che si possa arrivare alla fumata bianca, ma resta da sciogliere il nodo economico: oggi il centravanti percepisce oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra non da poco se si considera il monte ingaggi granata. Il Torino vuole abbassare i costi e l’operazione passa inevitabilmente da una rimodulazione dello stipendio. Il colombiano, però, non ha chiuso alcuna porta, mostrandosi disponibile all'ascolto e a trattare. La volontà comune è di trovare un’intesa.
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Leader dentro e fuori dal campo
L’ultima stagione del colombiano è stata inevitabilmente condizionata dal grave infortunio che ne ha limitato fortemente la presenza in campo. Ma fermarsi al numero di gare giocate significherebbe leggere solo una parte della storia. Anche lontano dal terreno di gioco, il colombiano ha continuato ad avere un peso importante nello spogliatoio, confermandosi una figura centrale per personalità ed esperienza. È stato uno dei leader emotivi del gruppo e quando è tornato a disposizione ha ribadito immediatamente perché il suo valore vada ben oltre i numeri. Con Zapata in campo, il Torino cambia volto: la squadra guadagna metri, alza il baricentro e trova un punto d’appoggio in avanti. La sua capacità di proteggere palla, far salire i compagni e creare spazi resta un’arma che in rosa pochi possono garantire. In un Torino che cerca nuove certezze, Zapata continua a rappresentarne una delle più solide. Il rinnovo del contratto non è soltanto una questione contrattuale, ma una scelta identitaria.
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