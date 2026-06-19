Quando il Torino lo porta in Italia dall'Olympiakos Nicosia nell'estate del 2022, Zanos Savva viene considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile granata. E questa impressione, viene immediatamente confermata dal campo. Inserito inizialmente nell'Under 18 di Antonino Asta, l'esterno offensivo cipriota chiude la prima parte di stagione con 7 gol e 4 assist in 15 partite: è evidente, quel campionato gli sta stretto, così nella seconda parte di stagione viene inserito nella Primavera di Giuseppe Scurto. Anche qui gioca, si impone e non si nasconde, ritagliandosi subito uno spazio importante. La crescita è rapida, il Torino lo tessera con il contratto da professionista e, nella stagione 2023-24, arriva anche la chiamata di Ivan Juric in Prima Squadra. Il 20 maggio 2024, contro il Verona, Savva fa il suo esordio in Serie A: entra a gara in corso con il Torino sotto nel punteggio e trova il gol del pareggio. C'è poco da fare, tutti parlano di quella giovane promessa che sembra in rampa di lancio per il posto più ambito da tutti.

La promessa, la caduta

Pochi mesi dopo, però, la sua carriera si ferma. Una grave tendinopatia rotulea al ginocchio lo costringe a un doppio intervento chirurgico e a una lunghissima riabilitazione. Per quasi due anni Savva resta lontano dal campo, perdendo continuità proprio nel momento più importante della sua crescita. Nelle ultime settimane della stagione appena conclusa era tornato tra i convocati: il suo recupero sembrava ormai completato, nel frattempo, però, il suo percorso con il Torino è arrivato al termine con il contratto giunto a scadenza.

Nel messaggio di saluto pubblicato sui social, il classe 2005 ha ripercorso gli anni trascorsi in granata, parlando anche, ovviamente, del suo esordio in Serie A con gol. Poi il riferimento all'infortunio che ne ha condizionato il cammino, obbligandolo a sottoporsi a due interventi chirurgici, il primo nel settembre 2024 e il secondo nel marzo 2025.: "Un grave infortunio mi ha tenuto lontano dal campo per quasi due anni e non mi ha permesso di vivere il finale di questo percorso come avrei voluto. Non era questo il modo in cui immaginavo di chiudere la mia avventura in granata, ma fa parte del cammino di ogni atleta". E poi ancora, lo sguardo rivolto al futuro: "Oggi, però, guardo al futuro con entusiasmo. Dopo un lungo percorso fatto di sacrifici, lavoro e pazienza, sono finalmente tornato in piena forma e pronto ad affrontare una nuova sfida". L'avventura di Savva al Torino si chiude così dopo quattro anni. Resta il ricordo di un talento che aveva bruciato le tappe fino alla Serie A e l'amarezza nel vedere quanto gli infortuni ne abbiano arrestato la corsa. Due anni di stop, nel momento in cui si tocca un sogno, sono difficili da digerire a maggior ragione quando tutto sembra realizzarsi. Ora Savva ripartirà lontano da Torino, con i rimpianti di non averlo potuto scoprire ma anche con la speranza che possa non fermarsi più anche se lontano dai colori granata.