È partita la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. I tifosi già abbonati potranno rinnovare la propria tessera fino a lunedì 20 luglio, mentre per i nuovi abbonati sono previste due fasi di vendita: la prima scatterà lunedì 22 giugno, la seconda il 21 luglio.

La scorsa stagione ha rappresentato uno spartiacque nel rapporto tra il Torino e la sua tifoseria, soprattutto quella organizzata, per via della contestazione contro la società. Il Grande Torino si è progressivamente svuotato, e il punto di non ritorno è arrivato anche per via di una stagione deludente nn solo sul piano dei risultati, ma anche sulle prestazioni e sugli atteggiamenti mostrati in campo. Tra le immagini più dure restano le pesanti sconfitte casalinghe (se ci limitiamo solo alle gare al Grande Torino) contro Atalanta e Como: lo 0-3 incassato alla prima giornata e il successivo 1-5: due gare simbolo di un’annata in cui i granata, troppo spesso, hanno dato l’impressione di arrendersi ben prima del fischio finale. Il distacco tra squadra e tifosi è cresciuto settimana dopo settimana, con un ritorno del tifo organizzato solo all’ultima giornata, con il derby pareggiato sotto la gestione di Roberto D'Aversa, tecnico che è riuscito a restituire dignità a una squadra che aveva smarrito sé stessa. Per capire l’umore della piazza, noi della redazione di Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori se intendano abbonarsi per la prossima stagione.

Il risultato è netto, e in fondo poco sorprendente. Prevale un no deciso: il 58% di chi ha votato non era abbonato e non intende abbonarsi. Ancora più significativo il dato relativo agli attuali abbonati: il 19% non rinnoverà. A oggi, chi ha intenzione di sottoscrivere l’abbonamento rappresenta appena il 23% del totale: il 17% rinnoverà, mentre solo il 6% è composto da nuovi ingressi, i numeri fotografano con chiarezza una frattura ancora aperta tra il Torino e la sua gente.