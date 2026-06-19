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Il Sudamerica è sempre stato il terreno preferito da Petrachi. Non che non siano arrivati altri colpi da settori diversi, come Maksimovic, ma sicuramente quella zona dell'America è stata la più fruttuosa nella sua prima esperienza in granata. Colpi di livello ce ne sono stati, basti solo pensare a Bremer. Altri invece hanno deluso le aspettative, come Boyé. Riavvolgiamo il nastro e andiamo a vedere quali sono stati i colpi arrivati direttamente dal Sudamerica.

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