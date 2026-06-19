Tra le pagine de La Stampa si trova oggi un'intervista all'ex portiere Stefano Sorrentino, che si è espresso sul progetto odierno a tinte granata. In primis l'ex giocatore di Chievo e Toro si è sentito di consigliare Falcone per la difesa dei pali del Torino e ha risposto così alla domanda su chi preferirebbe tra Falcone, Ravaglia e il giovane Mascardi: "Tra i tre dico il primo. Stravedo per il portiere del Lecce, ha esperienza, carattere, umiltà: le caratteristiche giuste". Ha poi indicato come giusto puntare sui giovani nel Torino di oggi, specificando: "Può essere la soluzione, tanto più se prendi un allenatore giovane. Però la società deve aspettarlo e non mettergli fretta: è necessario affiancarlo". Infine, ha definito i profili di Abate e Petrachi come tra le migliori scelte in circolazione. Sul ds granata ha affermato: "Petrachi è uno dei migliori in circolazione. In un mondo di ipocriti è una persona vera. È un grande appassionato di calcio e di Toro". Così invece sul nuovo tecnico granata, in merito alla domanda sulla possibile pressione dell'anno d'esordio in A: "Del gruppo emergente è tra i migliori. E il passato da calciatore conta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.