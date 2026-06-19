Circolavano voci sull'imminente separazione tra il Toro e Marco Baroni, in procinto di passare al Verona in Serie B. L'allenatore ex Lazio era stato esonerato dalla società granata a febbraio dopo la sconfitta esterna contro il Genoa per 3-0 e una classifica pericolante del Torino. Al suo posto era subentrato Roberto D'Aversa. L'ex tecnico del Verona sarebbe pronto per riabbracciare gli scaligeri, dopo averli guidati nell'annata 2023/24. E' arrivato il comunicato ufficiale sul sito del Torino, che annuncia la rescissione consensuale del contratto tra il club e il tecnico.

La nota ufficiale del club granata

"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Marco. La Società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera".