Era nell'aria la notizia e ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Baroni rescinde il contratto e si appresta ad accasarsi sulla panchina degli scaligeri
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Circolavano voci sull'imminente separazione tra il Toro e Marco Baroni, in procinto di passare al Verona in Serie B. L'allenatore ex Lazio era stato esonerato dalla società granata a febbraio dopo la sconfitta esterna contro il Genoa per 3-0 e una classifica pericolante del Torino. Al suo posto era subentrato Roberto D'Aversa. L'ex tecnico del Verona sarebbe pronto per riabbracciare gli scaligeri, dopo averli guidati nell'annata 2023/24. E' arrivato il comunicato ufficiale sul sito del Torino, che annuncia la rescissione consensuale del contratto tra il club e il tecnico.
La nota ufficiale del club granata"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Marco Baroni. La Società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera".
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