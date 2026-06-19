Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, su Jonathan Silva aveva messo gli occhi il Mantova. Ora è arrivata l'ufficialità del suo approdo alla squadra mantovana, dopo che è stato raggiunto l'accordo tra il club granata e l'entourage del giocatore ed è stato firmato il rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. L'intesa invece tra il Toro e il Mantova si basa su un anno di prestito con diritto di riscatto e un'opzione di controriscatto da poter esercitare per la squadra granata. La scorsa annata al Padova è stata condizionata da alcuni infortuni, con il trequartista di Taboao da Serra che è sceso in campo solo 2 volte da titolare nel corso della stagione, con 17 presenze complessive, 0 gol e assist e un totale di 472 minuti disputati. Per Silva è la prova del nove nella categoria, dopo un primo anno difficile in Serie B ed aver però lasciato il segno nell'annata precedente in Serie C, alla corte del Crotone.

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Il comunicato ufficiale del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampistasino al 30 giugno 2028, con opzione per quella successiva. Successivamente, il Club ha ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Jonathan Silva Pertinhes e gli augura il meglio in questa sua nuova esperienza professionale".