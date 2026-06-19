Un Giovanni Simeone carico e voglioso di essere un riferimento per il nuovo Toro. Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al Cholito, che vuole farsi trovare preparato per la ripresa della stagione granata. "Tra le vacanze in Argentina e l'Europa, il Cholito sta mandando segnali chiari sulla sua voglia di ripartire. In un storia pubblicata su Instagram lo si vede in palestra, al lavoro per rafforzare i muscoli delle gambe. In sovrimpressione, l'immagine di una batteria in fase di ricarica e la scritta "On". Messaggio inequivocabile" - così argomenta La Rosea. Reduce da un ottima stagione tra le fila granata, nella quale si è rilanciato, mettendo a referto 11 reti, Simeone è stato un punto fermo del reparto offensivo del Toro nella scorsa annata. E l'argentino vuole essere un riferimento anche per la stagione 2026/27 con Abate sulla panchina: "Se Abate vuole un nucleo di giocatori "di altissima levatura morale" su cui costruire la squadra, uno come Simeone non può mancare" - scrive il quotidiano sportivo del gruppo RCS.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.