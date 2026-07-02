Il Torino sta per mettere le mani su un giovane portiere molto talentuoso. Dopo una trattativa portata in fase avanzata da tempo tra il Torino e lo Spezia, club che detiene il cartellino del giocatore, come vi raccontavamo oltre due settimane fa, Petrachi è in procinto di mettere a segno un colpo in ottica futura per la porta del Toro.

Mascardi al Torino, è fatta: i dettagli

Diego Mascardi,

portiere classe 2006 in forza allo Spezia. Dopo la stagione in Serie B con la squadra ligure, l'estremo difensore si trasferirà sotto la Mole per una cifra che

Dopo l'accelerata nelle ultime ore, il Torino sta per acquistaresi aggira intorno ad un milione e mezzo di euroLa strada sembra essere già tracciata per il giovane portiere: dopo aver svolto le visite mediche con il Toro, Mascardi sarà girato in prestito.