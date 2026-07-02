Diego Mascardi lascia lo Spezia: sarà un nuovo giocatore granata

Eugenio Gammarino
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Il Torino sta per mettere le mani su un giovane portiere molto talentuoso. Dopo una trattativa portata in fase avanzata da tempo tra il Torino e lo Spezia, club che detiene il cartellino del giocatore, come vi raccontavamo oltre due settimane fa, Petrachi è in procinto di mettere a segno un colpo in ottica futura per la porta del Toro.

Mascardi al Torino, è fatta: i dettagli

Dopo l'accelerata nelle ultime ore, il Torino sta per acquistare Diego Mascardi, portiere classe 2006 in forza allo Spezia. Dopo la stagione in Serie B con la squadra ligure, l'estremo difensore si trasferirà sotto la Mole per una cifra che si aggira intorno ad un milione e mezzo di euro. La strada sembra essere già tracciata per il giovane portiere: dopo aver svolto le visite mediche con il Toro, Mascardi sarà girato in prestito.
Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa Italia

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