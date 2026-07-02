(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"

Gianluca Petrachi sta per mettere a segno il primo colpo dell'estate. Il primo innesto che andrà a rinforzare la formazione di Ignazio Abate, infatti, sarà Gaetano Oristanio. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, dopo l'accelerazione di ieri, nelle ultime ore la dirigenza granata ha messo a segno il colpo e ha chiuso per l'arrivo sotto la Mole dell'ex Parma.

Oristanio al Torino è fatta: i dettagli

Torino secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato. Il calciatore, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito con i Crociati, lascerà il Venezia e si trasferirà alin prestito con diritto di riscatto. Visite mediche in programma a Torino tra la giornata di lunedì e quella di martedì per il classe 2002,Il trequartista campano nell'ultima stagione

ha giocato in prestito al Parma dove è sceso in campo in 20 occasioni mettendo a segno anche 1 rete