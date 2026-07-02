Oristanio al Torino è fatta: i dettagli

Il calciatore lascerà il Venezia e si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Torino
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Gianluca Petrachi sta per mettere a segno il primo colpo dell'estate. Il primo innesto che andrà a rinforzare la formazione di Ignazio Abate, infatti, sarà Gaetano Oristanio. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, dopo l'accelerazione di ieri, nelle ultime ore la dirigenza granata ha messo a segno il colpo e ha chiuso per l'arrivo sotto la Mole dell'ex Parma.
Oristanio al Torino è fatta: i dettagliIl calciatore, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito con i Crociati, lascerà il Venezia e si trasferirà al Torino in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche in programma a Torino tra la giornata di lunedì e quella di martedì per il classe 2002, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato. Il trequartista campano nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Parma dove è sceso in campo in 20 occasioni mettendo a segno anche 1 rete.
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