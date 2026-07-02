Chi l'avrebbe mai detto, forse neanche lui stesso. Il Mondiale di Marcus Pedersen ha preso una piega inaspettata dopo l'infortunio di Julian Ryerson nella sfida della fase a gironi contro il Senegal. Da quel momento il laterale del Torino si è ritagliato un ruolo da protagonista: prima l'esordio - proprio contro la formazione africana - impreziosito dal gol del momentaneo 1-0, poi la maglia da titolare nel march seguente vinto contro la Costa d'Avorio ai sedicesimi di finale. Nel mezzo, però, c'è stata anche la pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia, una partita che ha offerto uno spunto interessante anche in chiave granata. Entrato all'inizio del secondo tempo, Pedersen non è stato schierato sulla fascia destra, quella che occupa abitualmente, ma sulla corsia mancina. Un esperimento insolito, dal quale il norvegese è uscito con indicazioni incoraggianti nonostante davanti avesse due clienti scomodissimi come Michael Olise e Ousmane Dembélé.

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Pedersen a sinistra, soluzione d'emergenza per Abate?

Vederlo a sinistra con la maglia del Torino resta, almeno sulla carta, un'ipotesi difficile, dal momento che Pedersen ha sempre, o quasi, giocato sulla corsia destra. La prova offerta con la Norvegia, però, dimostra che il classe 2000 è in grado di adattarsi anche lontano dalla sua posizione naturale in caso di necessità. Non una soluzione destinata a diventare la norma, ma un'arma da utilizzare in caso di emergenza, tra infortuni, squalifiche o esigenze tattiche. Molto dipenderà anche dalle mosse di mercato del Torino sulle corsie esterne. Sul norvegese restano ancora alcuni dubbi: nella scorsa stagione ha alternato buone prestazioni a errori, mostrando spesso imprecisione nei cross e qualche disattenzione difensiva. Nella seconda parte di campionato, però, la sua crescita è stata evidente. Con Abate è candidato a ricoprire il ruolo di titolare sulla fascia destra e il buon Mondiale disputato fin qui non può che aumentare la sua fiducia. Avere dimostrato di poter giocare anche a sinistra potrebbe quindi rappresentare un'opzione in più per il tecnico granata nel corso di una stagione lunga e ricca di imprevisti.