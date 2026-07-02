Sessione estiva nel vivo, per molti aspetti. Il calciomercato del Torino, ai primi di luglio, può prendere il via, sia per la prima squadra che per le giovanili. Il responsabile di quest'ultimo settore, Ruggero Ludergnani, è al lavoro per regalare all'Under 18 un nuovo esterno: si tratta di Gianfilippo Materazzi, uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile italiano.

Calciomercato Torino, ecco Materazzi: i dettagli

Il classe 2009, nipote di Marco Materazzi, è vicino a vestire il granata. Reduce dall'esperienza alla Lazio, l'italo-serbo (ha scelto la nazionale della madre ed è già stato convocato dalla Serbia U18), non ha rinnovato il contratto con i biancocelesti e arriverebbe in granata a parametro zero. Il giovane esterno mancino sarà un rinforzo della squadra Under 18 granata, con la possibilità, eventualmente, di aggregarlo come sottoleva alla formazione Primavera di Baldini.