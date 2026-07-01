L'esterno scuola Cagliari è reduce dal prestito con il Parma: i sardi lo vogliono, ma tra i granata c'è fiducia
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Non solo Ebosse per il reparto difensivo e Orlando Gill per la porta. Il Torino è a caccia di esterni per il centrocampo del nuovo allenatore Ignazio Abate. L'idea tattica del nuovo tecnico è cosa ormai nota e il mercato dei granata. I torinesi stanno valutando Gaetano Oristanio. Non è un nome nuovo, il suo è un profilo che è stato già monitorato dai granata in tempi passati.
Torino: "C'è fiducia"
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c'è fiducia per l'esterno scuola Cagliari. Il ragazzo, reduce dal prestito al Parma e di proprietà del Venezia neo promosso in Serie A, è un profilo molto gradito a Petrachi e Abate. Nelle precedenti ore si era parlato di un'intesa raggiunta con i sardi per il suo ritorno, ma i granata sono fiduciosi in un buon esito della trattativa. Nell'ultima stagione in Serie A ha totalizzato venti presenze e un gol.
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