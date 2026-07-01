Non solo Ebosse per il reparto difensivo e Orlando Gill per la porta. Il Torino è a caccia di esterni per il centrocampo del nuovo allenatore Ignazio Abate. L'idea tattica del nuovo tecnico è cosa ormai nota e il mercato dei granata. I torinesi stanno valutando Gaetano Oristanio. Non è un nome nuovo, il suo è un profilo che è stato già monitorato dai granata in tempi passati.

Torino: "C'è fiducia"

PARMA, ITALY - SEPTEMBER 29: Gaetano Oristanio of Parma is challenged by Cyril Ngonge of Torino during the Serie A match between Parma Calcio 1913 and Torino FC at Stadio Ennio Tardini on September 29, 2025 in Parma, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c'è fiducia per l'esterno scuola Cagliari. Il ragazzo, reduce dal prestito al Parma e di proprietà del Venezia neo promosso in Serie A, è un profilo molto gradito a Petrachi e Abate. Nelle precedenti ore si era parlato di un'intesa raggiunta con i sardi per il suo ritorno, ma i granata sono fiduciosi in un buon esito della trattativa. Nell'ultima stagione in Serie A ha totalizzato venti presenze e un gol.