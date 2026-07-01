Enzo Ebosse ha lasciato il Torino. Il giocatore era approdato in maglia granata nella sessione invernale passata con la formula del prestito. Sia Baroni che D'Aversa si sono affidati a lui e il giocatore ha risposto presente con prestazioni di livello e anche giocate decisive come il pallone per Pedersen nella sfida salvezza contro il Pisa e l'assist per Simeone contro il Sassuolo nella penultima gara interna della Serie A 25/26. Il riscatto non è avvenuto, ma il Torino ci prova.

Ebosse, il Torino è interessato

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Enzo Ebosse of Torino FC in action during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino resta ancora fortemente interessato ad Enzo Ebosse. Il mancato riscatto non preclude niente in casa granata. Il giocatore d'altronde aveva convinto fortemente nel corso del suo periodo sotto la Mole, garantendo molta continuità e sostanza. Il giocatore dunque resta nel mirino.