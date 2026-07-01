Ebosse è rientrato all'Udinese dopo il periodo di sei mesi con il Torino, ma i granata lo vogliono ancora
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Enzo Ebosse ha lasciato il Torino. Il giocatore era approdato in maglia granata nella sessione invernale passata con la formula del prestito. Sia Baroni che D'Aversa si sono affidati a lui e il giocatore ha risposto presente con prestazioni di livello e anche giocate decisive come il pallone per Pedersen nella sfida salvezza contro il Pisa e l'assist per Simeone contro il Sassuolo nella penultima gara interna della Serie A 25/26. Il riscatto non è avvenuto, ma il Torino ci prova.
Ebosse, il Torino è interessato
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino resta ancora fortemente interessato ad Enzo Ebosse. Il mancato riscatto non preclude niente in casa granata. Il giocatore d'altronde aveva convinto fortemente nel corso del suo periodo sotto la Mole, garantendo molta continuità e sostanza. Il giocatore dunque resta nel mirino.
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