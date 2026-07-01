Quel del portiere è un ruolo strano, forse uno dei più difficili nel calcio. Il San Pietro della difesa, l'ultimo baluardo della resistenza e a volte l'ultimo essere da cui possono dipendere i destini di un intero paese. Chissà cosa è passato nella testa di Orlando Daniel Gill Noldin, noto come Gill, nella lotteria dei calci di rigore contro la Germania. Lui, estremo difensore classe 2000 ed eroe del Paraguay contro i teutonici con due rigori parati. Il Torino ci pensa come rinforzo per la porta, un settore dove i granata devono intervenire.

Torino, Gill è un'idea per la porta

LENS, FRANCE - MARCH 31: Orlando Gill of Paraguay clears the ball under pressure from Soufiane Rahimi of Morocco during the international friendly match between Morocco and Paraguay at Stade Bollaert-Delelis on March 31, 2026 in Lens, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino sta valutando Gill. Portiere del San Lorenzo, club argentino, è stato uno dei protagonisti del Paraguayai Mondiali fino a questo momento. Prima dell'inizio della competizione iridata la valutazione si attestava intorno ai 5-6 milioni di euro. Le ottime prestazioni potrebbero far lievitare il prezzo dell'estremo difensore.