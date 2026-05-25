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ANALISI DEI GOL

Il Torino si deve accontentare di un pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby che mette la parole fine sul campionato di Serie A 2025/26. I granata sono stati abili a condurre la rimonta dopo il doppio vantaggio dei bianconeri ma avrebbero potuto certamente evitare di essere costretti a rincorrere, visti i due errori difensivi in fase di lettura che si sarebbero potuti evitare con maggiore accortezza. Di seguito l'analisi delle cinque azioni che hanno portato a una delle reti segnate in questo incontro conclusivo del campionato di Serie A.

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