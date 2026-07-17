Novità per le amichevoli estive del Torino. La prima, in programma sabato 18 alle ore 17.30, vedrà i granata confrontarsi con ilPinzolo Valrendena, formazione di Prima Categoria. La partita avrà luogo presso il Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo. Sarà possibile vedere la partita tramite DAZN, oppure su Torino TV per i titolari della tessera Cuore Granata. In questo caso però gli interessati dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Di seguito il comunicato del Torino.

Il comunicato del Torino

"Sabato 18 luglio alle ore 17.30, la squadra di Mister Abate affronterà la prima amichevole del suo precampionato contro il Pinzolo Valrendena, formazione di Prima Categoria, che avrà luogo presso il Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo. La gara sarà trasmessa in diretta tv super gli abbonati al canale e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Si consiglia a chi non ha ancora associato il numero della Cuore Granata sul profilo torinofc.it di farlo con anticipo rispetto al calcio di inizio. I biglietti per la partita sono disponibili online alla seguente pagina e direttamente alla biglietteria del campo "Pineta" nella giornata di domani, sabato 18 luglio, a partire dalle ore 10.00".