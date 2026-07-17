Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Yannick Boerleider, portiere del Suriname, che si unirà all'organico delle giovanili granata. Resta da capire se il giovane nato a Amstelveen giocherà con l'Under 20 di Baldini o con l'Under 18, essendoci anche Cereser come candidato alla porta della Primavera. Il talento 17enne si sta già allenando a spiazzo in ritiro con la Primavera. Il classe 2009 interessava a molte big europee, mentre in Italia avevano messo gli occhi su di lui Milan e Como. Ma Boerleider si prepara ora alla sua nuova avventura a tinte granata.

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