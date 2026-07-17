Annunciato ufficialmente l'acquisto per la Primavera granata di Yannick Boerleider, portiere del Suriname, su cui c'erano diverse big
Cosa ne pensano i tifosi del lavoro sulla fase difensiva? (VIDEO)
Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Yannick Boerleider, portiere del Suriname, che si unirà all'organico delle giovanili granata. Resta da capire se il giovane nato a Amstelveen giocherà con l'Under 20 di Baldini o con l'Under 18, essendoci anche Cereser come candidato alla porta della Primavera. Il talento 17enne si sta già allenando a spiazzo in ritiro con la Primavera. Il classe 2009 interessava a molte big europee, mentre in Italia avevano messo gli occhi su di lui Milan e Como. Ma Boerleider si prepara ora alla sua nuova avventura a tinte granata.
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