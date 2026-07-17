Tra le pagine di Tuttosport oggi viene affrontata una questione di calciomercato legata a Cesare Casadei. Su di lui è piombato il Benfica, come riporta il quotidiano sportivo torinese, ma l'italiano ha già conquistato Ignazio Abate in ritiro, a tal punto che l'ex Juve Stabia si è opposto ad una sua eventuale partenza. Così scrive il giornale: "Le sirene lusitane sono state spazzate via in un amen". Ma i portoghesi di Lisbona non sono l'unico club al quale il Torino ha resistito per il suo classe 2003: "Tanto che a gennaio sia lui sia il club granata hanno declinato le avance di West Ham, Feyenoord e Betis Siviglia. Il campo poi ha detto che spesso e volentieri l'ex Chelsea ha saputo mettersi in luce, soprattutto con reti pesanti". E anche Casadei vuole rimanere e sta bene a Torino, come argomenta il quotidiano: "La priorità di Casadei rimane comunque quella di proseguire in Serie A e ritiene il Torino il club ideale per arrivare in alto. Avanti insieme dunque".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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